Juventus, Pirlo: “Niente rassegnazione. Ricordate la Champions a Istanbul?”

Andrea Pirlo, alla vigilia di Sassuolo-Juventus, ha parlato della sconfitta contro il Milan e dell'obiettivo Champions League. Ecco poi il ricordo sulla finale persa con i rossoneri a Istanbul. Le dichiarazioni: "C'era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan: una gara importante e uno scontro diretto. Come ho detto però nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Dipende da noi e speriamo che gli possano fare passi falsi. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine, il calcio dà soddisfazioni anche all'ultimo minuto. C'è ancora tanta carica. Siamo arrabbiati, siamo incazzati, non voglio vedere nella faccia dei giocatori e nell'ambiente rassegnazione. Siamo la Juventus e non possiamo essere rassegnati, dobbiamo lottare fino alla fine perché siamo a un punto. Ne ho viste di tutti i colori, io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l'obiettivo".