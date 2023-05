Juventus-Milan, Pioli: “Base solida, ma servono rinforzi. Stagione stancante”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta all'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il bilancio della stagione: "Non è negativo, abbiamo fatto una grande Champions poi con una grande delusione, ma in campionato potevamo fare di più. Abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni, abbiamo pagato qualcosa".

Se bisogna puntellare o ristrutturare: "Abbiamo una base solidissima. Perché abbiamo confermato giocatori che avevano dato segnali. Quest'anno siamo cresciuti, forse anche di più per le cose negative. Lavoreremo meglio. Poi se vuoi essere competitivo in due competizioni così complicate devi essere"

PM - Sulla differenza di reazione per la qualificazione in Champions: "Eravamo partiti per vincere ancora. Non ci siamo riusciti. È stata una stagione particolare. Abbiamo avuto problemi a gestire il Mondiale, la sosta, giocatori che vivevano per la prima volta il Mondiale e hanno fatto fatica a tornare in condizione. Una stagione che ci servirà".

Un'idea sulla Juventus: "Studiamo tanto gli avversari, sono forti e hanno campioni. Hanno fatto un ottimo campionato e una Champions League inferiore a noi. Hanno avuto difficoltà a tenere alto il livello in due competizioni. Abbiamo battuto tutte le squadre forti. Abbiamo perso punti con le squadre di medio bassa classifica. Ci deve dare indicazioni, a me tecnicamente, ai dirigenti per scelte di giocatori che possono servire".

Se il problema è la lunghezza della rosa: "No, non abbiamo vinto partite con squadre di bassa classifica sia con i primi undici che con i cosiddetti secondi undici. È stato un campionato in cui il Napoli ha fatto qualcosa di eccezionale. Le altre sono tutte sullo stesso livello, ma noi siamo andati avanti in Champions League, le altre no. Ci manca qualcosa per arrivare competitivi in due competizioni. Alleno una squadra forte, se si potrà rinforzare saremo ancora più forti. L'abbiamo dimostrato di essere forti, battendo tutte le grandi. Se lo fai hai dei valori. Giocare un campionato così complicato, ci ha fatto perdere punti. Saremmo potuti arrivare secondi, e se ci fossimo riusciti si parlerebbe di stagione trionfale".

Se questa stagione più complicata è più formativa: "Speriamo. I momenti difficili rendono più forti, ma stancano. È stata una stagione stancante. Ci godiamo l'obiettivo una settimana prima".

Se l'abbraccio finale era lui che ringraziava i giocatori o viceversa: "Ci siamo fatti i complimenti. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma la nostra coesione non è mai venuta meno. Ci ha fatto trasformare una stagione negativa in positiva".