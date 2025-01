Juventus-Milan, Motta: “Hanno creato meno e fatto due gol”

Thiago Motta , allenatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan , seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se sono delusi: "Visto ciò che abbiamo fatto per 70-75 minuti, non possiamo essere contenti. Abbiamo fatto un buon primo tempo, prendendo il controllo, facendo gol e giocando bene. Nella ripresa potevamo chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Il Milan ha fatto poche cose. Però non abbiamo avuto la reazione all'episodio. Dispiace, perché avevamo iniziato e ripreso bene. Poi non abbiamo avuto la reazione sufficiente: tanta responsabilità nostra".