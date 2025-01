Juventus-Milan, Conceicao: “Ho ereditato una squadra con tanti dubbi”

Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan , seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se ha ribaltato la squadra a fine primo tempo: "Ho parlato alla squadra, non stavamo facendo ciò che avevamo preparato: pressione, senza palla, eravamo fuori posizione. Se non pensiamo tutti allo stesso modo in fase difensiva diventa difficile. Con la palla: poca attenzione a centrocampo, poca profondità sulle ali. Abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo fatto vedere delle immagini e ci siamo detti alcune cose. Non voglio parlare del lavoro di Fonseca, ma ho trovato una squadra un po' dubbiosa. Noi abbiamo bisogno di coraggio, di credere in quello che si fa. Io ho un gruppo fantastico a questo livello. Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico ed è andata molto bene".