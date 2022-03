Allegri: “Pensiamo all’immediato, altrimenti si inizia a parlare di scudetto”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League con il Villarreal. Sullo scudetto...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League con il Villarreal. I bianconeri possono sognare lo scudetto? Ecco la sua breve battuta in conferenza stampa: "È vero che siamo diventati un gruppo granitico e stiamo facendo bene, ma non abbiamo fatto nulla. Noi non dobbiamo pensare oltre, ma all'immediato. Altrimenti si comincia a parlare di vittoria della Champions, dello Scudetto... In questo momento perdere equilibrio potrebbe farci male, dobbiamo restare coi piedi per terra. Non bisogna andare per aria e poi scendere di sotto. Dobbiamo mantenere l'equilibrio che abbiamo trovato e migliorare nel gioco. L'obiettivo nostro è arrivare a marzo e giocarci gli obiettivi. Intanto per i primi obiettivi ci siamo, una gara di Champions come quella di domani sarà difficile, complicata, ma anche bella, adrenalinica. I tifosi domani dovranno dare una mano ai ragazzi".