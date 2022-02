Juventus, Allegri: “Scudetto? Facciamo la corsa per il quarto posto” | News

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto

Continua la scalata della Juventus verso un posto in Champions League. Ieri sera la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha battuto 2-0 l'Hellas Verona grazie alle reti dei due nuovi acquisti: Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Al termine del match, l'allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in merito alla possibilità di vincere lo scudetto: "È quasi impossibile raggiungerle, perché Milan e Napoli hanno 7 punti in più di noi e l'Inter 8 con una partita in meno. Noi dobbiamo fare la corsa sull'Atalanta per il quarto posto".