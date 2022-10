Juventus, Allegri: “Milik affaticato, lo terrò a riposo in vista di sabato”

Non arrivano grandi notizie in casa Juventus in vista della partita contro il Maccabi Haifa. Questa mattina, infatti, Arek Milik non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento muscolare. Massimiliano Allegri, tenendo conto anche del prossimo match di campionato contro il Milan, ha parlato così dell'attaccante polacco: "Milik è in dubbio, ha un leggerissimo affaticamento e lo terrò a riposo, sperando che non ci sia bisogno di metterlo in campo, visto anche che sabato non ci sarà Di Maria. Sandro, Locatelli e Rabiot? Per la partita di domani tutti avranno recuperato, ma sabato avremo un'altra partita e devo valutare". Milan, le top news di oggi: vigilia di Champions e le parole di Leao.