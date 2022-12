Joao Felix: “Paragone con Kakà? E’ un po’ troppo. Io sono all’inizio”

Joao Felix, attaccante portoghese, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marocco

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Marocco, Joao Felix non ha risposto a domande di mercato. Queste le dichiarazioni dell'attaccante portoghese dell'Atletico Madrid: "Sono concentrato al 100% sul Mondiale. Voglio fare una grande Coppa del Mondo. Stiamo pensando di fare un grande torneo. Parlerò dell'Atletico quando il Mondiale sarà finito. Il paragone con Kakà? Forse è un po' troppo... Kakà ha vinto tutto, gli è stato assegnato il Pallone d'oro, mentre io sono solo all'inizio, ma ovviamente fa piacere sentire questi complimenti.