Jeff Hendrick: “Milan interessato? E’ stata una bella sensazione…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle scorse settimane si è parlato molto di Jeff Hendrick in orbita Milan. Il centrocampista si è accasato da pochi giorni con il Newcastle, sfumando definitivamente. L’irlandese, in conferenza stampa, ha parlato proprio di tale interesse, confermandolo e dicendosi onorato. Queste le sue dichiarazioni: “Interesse del Milan? Sì, so che c’è stato qualcosa, qualche contatto. È stata davvero una bella sensazione quando mi è stato detto che il Milan era interessato. Tutti conoscono quel grandissimo club, e questo mi ha trasmesso un po’ di fiducia“.

