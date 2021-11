Italia U21, Carnesecchi: “Dispiace non ci sia Tonali, fa la differenza”

Marco Carnesecchi, portiere dell'Italia Under 21, indosserà la fascia di capitano vista l'assenza di Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Marco Carnesecchi , portiere dell'Italia Under 21, indosserà la fascia di capitano vista l'assenza di Sandro Tonali . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Repubblica d'Irlanda: " Non vedo l’ora di indossare la fascia di capitano - riporta 'TuttoMercatoWeb' - Sarà un'emozione unica, nuova, indimenticabile e ingestibile. Sono nel giro azzurro dall'Under 17, sono stato anche nella 19 e nell’Under 20. E' un tassello molto importante per la nostra crescita, per mettere un punto e ripartire più forti".

"Sarà una gara bella da giocare, stiamo bene e abbiamo entusiasmo: speriamo di conquistare i tre punti prima di un altro test probante contro una buona squadra come la Romania. Mi dispiace che non ci sia Tonali, averlo o no fa la differenza, ci dà equilibrio, fisicità e qualità in mezzo al campo, ma siamo comunque bene attrezzati per sostituirlo al meglio e pronti a giocarcela anche senza un giocatore importante come Sandro".