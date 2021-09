Italia, Mancini: “Immobile? Siamo tornati a Balotelli…” | Calcio News

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lituania

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lituania. Per gli azzurri è fondamentale vincere dopo lo 0-0 contro la Svizzera. Ecco le parole di Mancini riportate da tuttomercatoweb.com: "Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e l'avevamo messo un po' in disparte e ora invece sta bene. Bernardeschi? Può essere giochi, è un giocatore fresco. Tornando alle ultime prestazioni, io non mi preoccupo molto. I ragazzi psicologicamente devono stare benissimo, hanno vinto l'Europeo e devono giocare tranquilli. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po' da questo e fare certe cose un po' meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale. Il gol arriverà".