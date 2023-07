Italia Femminile, Bertolini: “Bisogna essere più cattive e affamate”

Durante la consueta conferenza stampa, il ct dell'Italia Femminile, Milena Bertolini, ha parlato in vista del Mondiale

Durante la consueta conferenza stampa dopo l'amichevole finita 0-0 contro il Marocco , il ct dell' Italia Femminile , Milena Bertolini , ha parlato in vista del Mondiale che inizierà il 20 giugno: "Dopo due settimane di lavoro intenso abbiamo pagato forse anche la mancanza di brillantezza e un po’ di tensione. Si sono viste cose su cui abbiamo lavorato, ma soprattutto sotto porta bisogna essere più cattive e affamate, ma ci arriveremo".

Infine, Bertolini ha concluso: "Abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma dobbiamo migliorare nelle scelte, sulle quali abbiamo commesso troppi errori: su questi aspetti lavoreremo fino al 24. Partite come queste servono per far fare esperienza soprattutto alle giovani. Sia Emma che Giulia hanno fatto bene".