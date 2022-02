Inzaghi: “Su Gosens ottime sensazioni. Aspettiamo Correa per il derby”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni. Questo l'intervento dell'allenatore nerazzurro: "Gosens ha fatto il primo allenamento completo ieri, ci sono ottime sensazioni, è fuori da fine settembre. Per noi è molto molto importante e ci crediamo fortemente. Ci parlerò e prenderemo una decisione, serve un po' di pazienza. Stiamo aspettando anche Correa per il derby".