Inter-Samp, Inzaghi: “Perisic? Stagione straordinaria, spero resti”

Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile: ecco le sue dichiarazioni integrali

Daniele Triolo

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Sampdoria, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni integrali.

Sull'episodio di questa stagione: "Sceglierei un episodio a colori e non in bianco e nero come tanti pensavano. Abbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima giornata".

Inzaghi sulla vigilia di Inter-Samp: "La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo novanta minuti da giocare sapendo che non dipende da noi, ma daremo il 120 per cento e poi vedremo cosa accadrà".

Su cosa ha portato della sua esperienza ai suoi giocatori: "Guardiamo solo alla Sampdoria, hanno fatto una grande partita contro la Fiorentina, una squadra libera di testa e sappiamo che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Samp. Affronteremo questa gara in modo serio, come sempre"

Su Samir Handanovic e Ivan Perisic: "Samir ha fatto molto bene, un giocatore fondamentale. Ivan ha fatto una stagione straordinaria, prossima settimana con la società faremo un meeting per gli obiettivi e la crescita della squadra. C'è un rapporto grande, aperto e faremo il punto su tutto".

Sul voto che darebbe alla stagione dell'Inter: "I voti dateli voi, io posso dire che gli obiettivi sono stati raggiunti, pur in un anno non semplice. Siamo stati bravi a vincere due coppe e a giocarsi all'ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria".

Su come sta vivendo la stagione: "Con grandissima serenità, con i ragazzi e in famiglia. La squadra ha fatto una grandissima annata e sono molto contento. Sarebbe straordinario vincere anche lo Scudetto, ma abbiamo dato tutto e sappiamo di aver dato soddisfazioni al nostro pubblico".

Sull'Inter che ha trovato quest'anno senza due dei migliori giocatori: "Gli allenatori sono sempre sotto scetticismo, noi sapevamo come stavano le cose e le richieste della società. Strada facendo poi ci siamo resi conti che stavamo andando al di là delle aspettative. La squadra è carica e concentrata"

Sul paragone con Antonio Conte: "Con Antonio ho un ottimo rapporto, c'è stima reciproca. Normali i paragoni, ma non ho mai dato nessun peso. La società è sempre stata con me fin dal primo giorno. Sarà comunque stata un'annata soddisfacente per il nostro lavoro".

Su Milan Skriniar: "Si è confermato e si vuol sempre migliorare, sono soddisfatto però di tutta la rosa. Farei un plauso a tutti, anche a chi ha giocato meno ma è sempre stato disponibile".

Sulle gare che giocheranno Sassuolo e Sampdoria: "Inter e Milan devono preoccuparsi di loro, più che della squadra concorrente. In questo momento possono migliorare, daranno tutto in quei novanta minuti".

Su quale partita rigiocherebbe tra Inter-Liverpool e Bologna-Inter: "Per come è stata in campo, ho rimpianto dell'andata contro il Liverpool perché non era meritato quel 2-0. La storia non si fa, io sono contento comunque così nonostante Bologna".

Su Joaquin Correa possibile titolare in Inter-Samp: "Tucu ha grandissime qualità, è un giocatore serio. Vedremo oggi in allenamento e poi farò le scelte migliori per affrontare la Sampdoria".

Chiosa su Perisic: "Penso che sia andato oltre, finché non alleni un giocatore non ti puoi rendere conto. Perisic, da avversario, è sempre stato un osservato speciale. Ha fatto una stagione straordinaria, penso che si sia superato. Ci sarà un incontro con la società, spero ci sia una fumata bianca. È un giocatore importante per l'Inter che verrà".

