Inter-Milan, Pioli sul centrocampo a tre: “Non lo dico ora”

Domani sera il Milan giocherà una partita molto importante: il derby contro l' Inter rappresenta un'altra occasione per ripartire dopo un 2023 davvero molto difficile per il momento. Alla vigilia del derby ha parlato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa.

Sugli infortuni e come recepisce il gruppo: "A Dubai abbiamo avuto infortuni quando avevamo bisogno di mettere benzina. Avere piccoli infortuni come quelli di Bennacer e Fikayo Tomori può succedere, ma si gioca tanto. Poi è la qualità che è mancata".

Se è vero di un centrocampo a tre: "Non lo so, anzi lo so, ma non lo dico ora".