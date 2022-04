Inter-Milan, Pioli: “Non sarà una partita che influirà sul campionato” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sul match in programma domani sera. Queste le sue parole: "Secondo me non influirà sul campionato. Sappiamo benissimo il nostro percorso in campionato. A prescindere da domani. Sfida importante, per andare in finale in una competizione che manca da tanto. Faremo di tutto, ma il campionato è un altro discorso. A prescindere da domani".