Inter-Liverpool, la stoccata di Calhanoglu: “Qui vinto un trofeo in sei mesi”

Hakan Calhanoglu, calciatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool

Nonostante oggi l' Inter giocherà l'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool , Hakan Calhanoglu continua a punzecchiare la sua ex squadra: il Milan . Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League , il numero 20 nerazzurro ha lanciato una piccola frecciatina nei confronti dei rossoneri. "Sono arrivato in una squadra che ha mentalità vincente enorme, che ha vinto già il campionato e sono venuto qua per dimostrarlo. Sono migliorato in questo gruppo anche grazie al mister e allo staff, mi aiutano tutti i giorni. In sei mesi ho vinto un trofeo e sono molto contento . Poi siamo in semifinale di Coppa Italia e voglio vincerla. La Champions è sempre un sogno, vediamo cosa succede".

In quattro anni con il Milan, Calhanoglu di fatto non ha conquistato nessun trofeo. Anzi, durante la sua esperienza in rossonero, il Diavolo ha perso una finale di Coppa Italia e una Supercoppa italiana, entrambe contro la Juventus. Tanti alti e bassi nelle sue quattro stagioni dall'altra sponda del Naviglio, dove ha anche lasciato tante amicizie. A tal proposito, alla domanda se il Milan tiferà per l'Inter contro il Liverpool, Calhanoglu ha risposto in questo modo: "Ho tanti amici lì, ma non credo che tiferanno per noi. Però questo non mi interessa perché io sto guardando solo al mio lavoro e poi con il mister analizziamo tutto per preparare al meglio la partita". Comunque sia, il centrocampista turco ormai fa parte del passato del Milan, club che in ogni caso continua ad essere competitivo, almeno per quanto riguarda il campionato, anche senza di lui.