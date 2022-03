Inter, Inzaghi risponde a Pioli: “Recupero? Volevo giocare il 6 gennaio”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha risposto alla questione sollevata da Stefano Pioli sul recupero delle partite di Serie A

Il Milan può parlare di scudetto dopo la vittoria contro il Napoli? Stefano Pioli, nel post-partita, ha espresso il proprio disappunto per un calendario che ancora non è definitivo. L'Inter, infatti, deve ancora recuperare la partita rinviata il 6 gennaio contro il Bologna causa Covid. Sull'argomento si è espresso Simone Inzaghi che, alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool, ha così risposto in conferenza stampa: "A me sarebbe piaciuto giocare già lo scorso 6 gennaio. C'è un ricorso in atto, stiamo aspettando che ci diano una data". Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches