Inter, Inzaghi risponde a Gallagher: “Spero sia bravo con i pronostici”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il Benfica. Come riportato da calciomercato.com, il tecnico nerazzurro ha parlato anche del fatto che Noel Gallagher, tifoso del Manchester City, vorrebbe trovare l'Inter in finale di Champions, reputando i nerazzurri i peggiori rimasti nel torneo. Ecco la risposta di Inzaghi.