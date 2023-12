Inter, Inzaghi: “Calhanoglu via dal Milan? Vi rivelo un retroscena…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa raccontando un retroscena sull'arrivo di Hakan Calhanoglu dal Milan

Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter - Real Sociedad , raccontando un retroscena sull'arrivo di Hakan Calhanoglu dal Milan . Ecco, quindi, le sue parole riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Inzaghi: "Marotta stava già trattando Calhanoglu quando lo chiamai..."

"Se volete, io ero diventato allenatore dell'Inter e il giorno che ci fu quel problema importante di Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa, perché si leggeva che Calhanoglu non sarebbe rimasto al Milan. Loro mi hanno detto che l'avevano già contattato: la qualità del giocatore era un'idea comune a tutti, poi l'abbiamo preso per fare la mezzala, inutile negarlo. Le cose che sono successe durante l'anno, l'infortunio di Brozovic prolungato mi ha portato a metterlo lì ed è andato sempre in crescendo. Ha caratteristiche da play importante".