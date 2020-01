Inter, Conte: “Volevo portare Ibrahimovic al Chelsea. Può dare tanto al Milan”

NEWS INTER – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha rivelato un retroscena di calciomercato su Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Atalanta.

“Ibrahimovic sa bene che c’è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea, ma era in una fase di recupero e non se la sentì di accettare – ha dichiarato Conte -. Penso che lui possa dare tanto al Milan e possa portare personalità responsabilizzando di più l’ambiente. Per un tecnico è importante trovare giocatori in squadre che possano portare il tuo verbo”.

Di Ibrahimovic, ma non soltanto, ha parlato, oggi, in conferenza stampa, anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

