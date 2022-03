Inter, Calhanoglu avverte il Milan: “Vogliamo centrare la vetta” | News

Hakan Calhanoglu, calciatore turco dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Italia, Hakan Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni sul match e sul campionato di Serie A. Questo il suo intervento: "Sono consapevole della responsabilità derivata dall'essere capitano, spero di portarla con orgoglio. Tutti dovrebbero assumersele, io prima di tutti perché indosso questa maglia dal 2015. Sia noi che l'Italia siamo tristi perché non potremo partecipare ai prossimi mondiali, speriamo di fare una bella partita. Inter? Quando tornerò in Italia avrò bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato: giocheremo contro la Juventus, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita. Spero che riusciremo a centrare la vetta della classifica".