Inter, Calhanoglu: “Derby? Non voglio parlarne più. Mi dà fastidio”

Hakan Calhanoglu , centrocampista dell' Inter ed ex Milan , non ha ancora digerito la sconfitta ( 2-3 ) incassata nel derby di Milano sabato scorso. Ecco cosa ha detto, infatti, il turco in occasione della conferenza stampa di presentazione di Inter-Bayern Monaco , partita di Champions League in programma domani sera a 'San Siro'.

"Il derby è passato, non voglio parlarne più perché mi dà fastidio. È doloroso, lo so, ma è passato. Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci e pensare all'ultima partita. Abbiamo perso il derby per nostri errori, li abbiamo già analizzati e siamo ancora più motivati per domani. C'è la Champions, è un altro livello e dobbiamo essere subito pronti".