De la Fuente su Morata: “Un grande capitano e una grande persona”

Ha poi aggiunto: "Ci tengo al riconoscimento dei miei giocatori, e l'ho sempre avuto. Adesso possiamo essere primi nel ranking FIFA ed è molto bello. Due anni fa eravamo 11esimi nel ranking FIFA...". Perché Pedri e Dani Olmo non giocano insieme in Nazionale? "No, no, per niente, è molto facile farli giocare assieme. Non fatevi ossessionare da questi temi che vi piacciono. Allo stesso modo in cui giocano con Fabián, Merino, Oyarzabal... Abbiamo così tanti buoni giocatori e così tante opzioni che a volte dobbiamo giocare con quella formazione e altre con un'altra. Possono giocare insieme, ma anche con altri compagni di squadra non la vedo così, anzi".