Ibrahimovic: “I calciatori del Milan? Senza di loro come senza i miei figli”

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha parlato dei giovani calciatori del Milan, paragonati ai suoi figli. Queste le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della propria nazionale. Lo svedese, tra le altre cose, ha fatto riferimento al rapporto con i giovani calciatori rossoneri. Queste le dichiarazioni: "Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento. Non è la stessa squadra di dieci anni fa, quando compravano giocatori mondiali". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Ibra