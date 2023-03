Guardiola: “Ho in mente il mio successore al Manchester City”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle, che può dire tanto di quelle che saranno le ambizioni delle due compagini, entrambe in corsa per obiettivi importanti. Tra le tematiche toccate dall'allenatore spagnolo c'è stata anche quella relativa a Vincent Kompany, al momento alla guida del Burnley, con cui si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione. L'ex Barcellona si è complimentato con il belga e ha fatto riferimento alla possibilità di vederlo presto sulla panchina dei Citizens, magari come suo successore. Di seguito le sue parole.