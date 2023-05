Guardiola: “Haaland come Messi? Nessuno può essere paragonato a lui”

Le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa

"Ho sempre detto ad Erling che sarà dura quando guarderà a quello che ha fatto. Se non segna i gol, la gente dirà che è in una brutta situazione, ma può migliorare molto. Ne abbiamo parlato. Parlo del gioco in sé, ma è un tipo competitivo e positivo nella sua mentalità, vuole stabilire record. Ha un incredibile fiducia in se stesso, che non è arroganza. Lui come Messi? Nessuno può essere paragonato a Messi, non aiuterà Erling questo. In termini di obiettivi e mentalità sì, ma Messi lo ha fatto ogni stagione nelle ultime 10-15. Erling è arrivato allo stesso livello da quando ha iniziato al Salisburgo e al Borussia Dortmund, segna quasi un gol a partita, ma Messi è il giocatore più completo che ho visto come visione di gioco, dribbling, passaggi, competitività. In molte cose che sono difficili. Spero che Haaland possa arrivare vicino a lui, sarebbe fantastico per noi e per lui".