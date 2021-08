Giroud: “Dio ha fatto sì che firmassi per il Milan” | News

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato in conferenza stampa: il francese si è dichiarato molto credente

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Giroud si è dimostrato molto credente: "E' stato sempre un mio sogno giocare in Premier League e ci sono riuscito. Penso però che il mio tempo fosse al termine e volevo scoprire un nuovo campionato. Il Milan è stata l'opportunità migliore che potesse capitarmi e sono venuto qui con grande determinazione. Al Chelsea si era conclusa la mia avventura, visto che il mister pensava ad altri centravanti. Ho ricevuto un caloroso benvenuto da Maldini. Io sono cristiano e quindi credo che Dio abbia fatto sì che firmassi per il Milan". Ecco le altre dichiarazioni di Giroud