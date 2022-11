Giroud: “Convocato dalla Francia perché sono stato decisivo con il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa, Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro dove si trova la nazionale francese in Qatar. Queste le sue dichiarazioni: "Per me è già una benedizione avere l'opportunità di giocare per la Francia in una terza Coppa del Mondo. Voglio godermi ogni singolo momento e se il ct avesse bisogno di me, cercherò di fornire alla squadra tutto quello che so fare, come sempre. Per arrivare alla convocazione devi essere decisivo e importante con il tuo club, questo è stato il caso del Milan. Questo è ciò che mi ha dato molta spinta, molta fiducia. Poi è importante essere pronti quando ti chiama il ct, credo di averlo fatto, è quello che mi ha permesso di essere qui. Ora ho l'opportunità di giocare un terzo mondiale con questo giovane gruppo di talento che è arrivato qui con molta speranza, ma anche umiltà. Non pretendiamo di essere i favoriti, ma ho molta fiducia in questo gruppo. Faremo un passo alla volta e proveremo a difendere il titolo". Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"