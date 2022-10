Giroud: “Più forte io o Aubameyang? Non m’importa, voglio solo vincere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan, alla domanda su chi è più forte tra lui e Aubameyang, Olivier Giroud ha risposto così: "Non voglio sapere chi è più forte, voglio solo vincere con la mia squadra. Lui ha giocato con Arsenal e Chelsea come me, ma sono le uniche similitudini tra di noi. Lui è forte, lo conosco bene, ma penso che se vinciamo domani non è per un giocatore. Vinciamo con il nostro spirito di squadra e con tutta la squadra". Milan, le top news di oggi: vigilia di Champions e le parole di Leao.