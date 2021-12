Genoa-Milan, Shevchenko: “Oggi siamo stati un po’ sfortunati”

Shevchenko, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza al termine di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022.

L'allenatore rossoblu Andriy Shevchenko ha parlato in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan , partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

"Voglio ringraziare i tifosi per l'atteggiamento, hanno applaudito la squadra e sono stati sempre vicino a noi tutta la partita. Sono speciali".

Come ha visto la partita?

In previsione della prossima partita pensi di recuperare qualcuno fra Destro, Criscito e Caicedo?

"Purtroppo non ci sono buone notizie e non riusciamo a recuperare nessuno. Speriamo di non perdere altri giocatori".