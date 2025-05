Il serbo, classe 1997, ha svolto già tre allenamenti con la squadra. Sarà indisponibile Tammy Abraham, però. Quindi, per Genoa-Milan di domani sera, il ballottaggio per il ruolo di centravanti del 3-4-3 rossonero sarà tra Jovic e Santiago Giménez. LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Conceicao in conferenza >>>