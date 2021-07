Galliani: “Donnarumma-Locatelli-Pessina, per me è un trio milanista”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, Manuel Locatelli e Matteo Pessina

"C'è tanto orgoglio perché due sono giocatori presi giovanissimi dal Milan, grazie a Mauro Bianchessi. Pessina l'ho portato al Milan nel 2015 non sfruttando il fatto che il Monza fosse fallito, ma pagando qualcosa per far avere gli stipendi ai dipendenti. Mi messaggio con tutti e tre, che per me sono un trio milanista, sono tre bravi ragazzi".