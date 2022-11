Francia, Lucas Hernandez: “Bellissimo poter giocare i Mondiali con Theo”

In vista della partita d'esordio ai Mondiali della Francia, Theo e Lucas Hernandez hanno parlato in conferenza stampa

I Mondiali in Qatar sono ormai alle porta. La Francia campione in carica, parte ancora tra le favorite. Ovvio quando hai in squadra alternative di livello per ogni reparto. In difesa ci sarà il ballottaggio tra i fratelli Hernandez, per il ruolo di terzino sinistro titolare.