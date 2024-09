Italia, Donnarumma: “Fare il capitano della Nazionale è motivo di orgoglio”

Il 6 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena Francia-Italia, match valevole per la Nations League 2024-2025. Parla Donnarumma

Nella giornata di venerdì 6 settembre , alle ore 20:45 , andrà in scena Francia - Italia , match valevole per la Nations League 2024-2025 . La partita si giocherà allo Stade de France di Saint Denis, dove si sono svolte le gare di atletica e non solo alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Alla viglia della gara ha parlato a Sky Sport Gianluigi Donnarumma , portiere azzurro ed ex Milan. Le sue parole.

Francia-Italia, le parole di Donnarumma alla vigilia della partita

"Hanno giocatori forti e di qualità, un po' più esperienza di noi. Poi si gioca 11 contro 11 e non penso ci sarà una favorita. È una sfida difficile, hanno molti velocisti quindi ci sarà da controllare bene la palla e la partita. Ci sarà da mettere in campo tutte le cose fatte questi giorni, sarà una partita molto bella. Fare il capitano della Nazionale è motivo di orgoglio. Giocare in nazionale è una cosa a cui aspiri da quando sei bambino, ci deve essere grande senso di appartenenza per questa maglia. Io amo queste sfide, cerco di godermela e aiutare gli altri. Io capitano al PSG? Abbiamo Marquinhos che è la storia del PSG, ma diciamo che oltre al capitano ci sono tanti leader in squadra. Comunque sono contento di averlo come capitano".