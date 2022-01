Fiorentina, Piatek: “Numero 19? Tanti gol al Milan con questa maglia”

Krzysztof Piatek, neo attaccante della Fiorentina, ha parlato del Milan spiegando la scelta del numero 19. Queste le dichiarazioni

Dopo l'addio improvviso di Gonzalo Higuain, il Milan non ha avuto dubbi sul suo sostituto. Dal Genoa è arrivato Krzysztof Piatek, che aveva disputato una prima parte di stagione incredibile. Il suo impatto al Milan è stato immediato e non ha risentito del salto di qualità. Poi una mossa poco scaramantica che, combinazione, ha dato il là al suo calo di rendimento. Il polacco, neo acquisto della Fiorentina, ha scelto la numero 19 che tanto gli aveva portato bene in rossonero. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "E' tornato il Pistolero 'on fire'... Voglio dimostrare e mostrare le mie pistole qui al Franchi, vedremo quel che succederà. Numero 19? Al Milan con questa maglia ho fatto tanti gol, è una maglia importante".