Fiorentina-Milan, Pioli: “Futuro? E’ presto, pensiamo al presente”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato alcune dichiarazioni che Stefano Pioli ha rilasciato in conferenza stampa a Milanello nella giornata di ieri.

“E’ bello vedere che il tuo lavoro venga ritenuto positivo. La cosa a cui tengo di più è essere un punto di riferimento per la squadra. Nessun allenatore può essere riconfermato a prescindere dai risultati.- Pioli -. Noi pensiamo domenica per domenica, chi dovrà decidere deciderà. Si comincia a marzo-aprile a parlare di futuro, ora è presto. Siamo concentrati sul presente, possiamo essere protagonisti delle nostre prestazioni e dei risultati. Cerchiamo di ottenere il massimo. Io non seguo tutte le voci e non posso parlare ogni volta del futuro”. Intanto Gazidis parla del futuro della società, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android