Fiorentina-Milan, Pioli: “Astori sarebbe felice di vedermi in rossonero”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ha parlato di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018.

"Astori è dentro di me sempre. Ho avuto onore e piacere di conoscerlo. Ho pensato, visto che era cresciuto con il Milan, che potesse essere contento che oggi sono qui. Sono uscito migliore da questa situazione come persona e come tecnico. Abbiamo dovuto gestire una situazione alla quale non eravamo preparati. Mi ha aperto strade e orizzonti che prima non avevo intrapreso. Non l'avrei mai voluta vivere ma sono migliore adesso".



