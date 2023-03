Fiorentina-Milan, Italiano: “Non sono la bestia nera dei rossoneri”

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato in conferenza al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di Franchi di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione di Cabral e della squadra positive: "Prima sottolineerei la prestazione di tutti. Tutti oltre il proprio livello. Grandissima efficienza. Pochi errori e poca superficialità. Contro queste squadre se non metti tutto ciò rischi. Oggi l'obiettivo era dare valore all'ultima vittoria e ci siamo riusciti con una grande prestazione. Tutti bene, tra cui Cabral, preferito perché ha segnato con continuità, ma se poi entra Jovic e segna significa che abbiamo le giuste motivazioni".

Se la squadra è tornata ai livelli pre sosta: "Voglio pensare a ora e al momento dei ragazzi. Stanno crescendo tutti. Vedete Dodò, dopo mesi di inattività e in un nuovo Paese sta crescendo. Mette aspetti che ti fanno vincere partite. Altre volte non eravamo stati bravi così. Stiamo crescendo. Tutti coinvolti e mi piace quando uno subentra ed è decisivo. Se riusciamo a essere questi anche preparando le partite in poco, possiamo dire la nostra. Sulle montagne russe sappiamo starci, ma vorrei fermare questo trend. Spero di prendere autostima per il finale di stagione".

Se è la bestia nera del Milan e se è un avvertimento al campionato: "Credo sia casuale, queste partite con le grandi squadre si preparano sempre con attenzione particolare, da sole. I ragazzi sanno di dover dare il massimo per non fare figuracce. L'abbiamo solo preparata bene. Tutti concentrati e tutti con valore altissimo qualitativo. Abbiamo vinto con merito una partita difficile. In campionato, a differenza dell'anno scorso, possiamo recuperare di rincorsa. Sono due vittorie fantastiche, vediamo da qui alla fine. Ci teniamo a far punti e far bella figura. Siamo in altre due competizioni e sapete quante energie tolgono. Con questa mentalità possiamo giocarcela".

Se si è emozionato per Astori e sul Sivasspor: "In casa c'è sempre stato grande pubblico. Ci è dispiaciuto deludere il pubblico a volte. Uscire tra fischi e cori che hanno fatto male. Vogliamo il pubblico dalla nostra parte. Sappiamo quanto incide. Abbiamo ripagato la cornice e siamo fieri. Il Sivasspor è una squadra che ha vinto il girone e quando si parla di partite che si possono giocare in più di 180 minuti sono sempre pericolose. Pensiamo alla prima e prepariamola bene, poi diamo valore a quella dopo. Hanno vinto il girone, hanno riposato. Noi abbiamo fatto anche un altro turno. Prepariamola al meglio".

