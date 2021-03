Fiorentina-Milan, Antognoni: “Ottima partita ma episodi da rivedere”

Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan. Ecco le sue dichiarazioni

"Abbiamo giocato un’ottima partita, ci sono però due episodi però da rivedere, soprattutto il primo gol del Milan dove Ibrahimovic spinge Pezzella. Stesso discorso per il terzo gol, dove c’era stata una rimessa laterale contesa: il guardalinee l'aveva assegnata a noi. Non ci attacchiamo a questi episodi però con tutta la tecnologia che c’è nel calcio si potevano quanto meno valutare le due situazioni. Il 4-4-2? Il mister ha fatto una buona scelta con questo modulo, i quattro centrocampisti erano tutti di qualità ed abbiamo creato molte più chances del solito, abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra e c’è rammarico per questo. Noi tranquilli in classifica? No, è vero che la distanza con la zona calda è rimasta invariata ma due squadre che reputo più deboli di noi ci hanno raggiunto e non va bene. Questo è un campionato anomalo, può accadere di tutto”.