Fiorentina, Ikonè: “Maignan è contento per me, ci siamo sentiti”

Jonathan Ikonè è il primo acquisto di questo calciomercato invernale. Il neo esterno della Fiorentina, presentato oggi in conferenza stampa, ha parlato del suo ex compagno al Lille, ora portiere del Milan, Mike Maignan. Ecco cosa si sono detti i due dopo il suo arrivo in Italia: "E' contento per me, ci siamo scambiati dei messaggi. Ci incroceremo sul campo e continueremo ad essere amici".