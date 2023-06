Ex Milan, Pirlo: “La Sampdoria è una grande squadra”

"Avevo voglia di ricominciare dal basso dalla Turchia, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti a giocarci le partite a viso aperto, ma mi è servito di crescere da allenatore. Ora sono molto più esperto e più consapevole. Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho avuto la fortuna di partire da altissimi livelli. Sono andato in Turchia per ripartire da zero, avevo poche possibilità per fare un grande lavoro. Sono andato con grande voglia di mettermi in gioco. Sarà una grande opportunità perché la considero una grande squadra. Anche se in B c'è un progetto, l'obiettivo è lavorare e far sì che sia una grande stagione. Dovremo prepararci al meglio perché siamo un po' indietro ma col lavoro dobbiamo prepararci a fare una grande stagione". Milan su Hjulmand: scambio con il Lecce >>>