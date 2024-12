Ex Milan, Nesta schietto su Maldini: “Tutti siamo criticati, ma lui …”

Sull'umore: "Ottimismo, fino all'ultimo. Ci è mancato sicuramente qualcosa ma è sempre stato un crescendo. Anche l'ultima partita al di là del risultato mi è piaciuta, il primo e il secondo gol dell'Udinese non sono frutto di ripartenze, solo quello annullato. Purtroppo abbiamo semplicemente letto male la situazione. Con questo tipo di atteggiamento arriveranno i risultati. Dobbiamo leggere meglio i momenti della partita e andare avanti. Le partite che non mi sono piaciute sono altre, ad esempio la partita di Empoli ad inizio anno non l'ho più voluta rivedere. Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c'è da vincere bisogna vincere e questa forza ci è mancata. Oggi è venuto Galliani, abbiamo pranzato e parlato di tante cose". LEGGI ANCHE: Milan-Genoa, le probabili formazioni: Fonseca spiazza. Leao … >>>