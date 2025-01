Ex Milan, Howe: “Tonali è meglio di quanto mi aspettassi. La squalifica …”

Eddie Howe , allenatore del Newcastle , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth , in programma alle ore 13:30 di domani, sabato 18 gennaio, soffermandosi in particolare su Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Howe commovente su Tonali: "Un talento in crescita". E sulla squalifica ...

"Non credo che nessuno sia il pezzo finale del puzzle. Per quanto riguarda Sandro, ovviamente, lo abbiamo ingaggiato per la nostra stagione di Champions League. Sapevamo del numero maggiore di partite, sapevamo dell'importanza della potenza della squadra per quella stagione. Lo abbiamo perso per squalifica ma, per me, è un talento poliedrico e il profilo che stavamo cercando, ed è qualcuno che possa ricoprire più ruoli a centrocampo, non solo uno. È tutto ciò che speravo fosse, anzi anche di più. Penso che stia migliorando di continuo. L'allenamento che ha fatto tra la squalifica e l'altra, speravo, gli avrebbe dato i suoi frutti a lungo termine. Ma con quello stimolo di partita, è sempre difficile vedere quanto si sia evoluto e cambiato durante quel periodo. Ora stiamo assistendo alla crescita fisica nelle sue prestazioni".