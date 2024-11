Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi in forza al PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Francia di Nations League, in programma alle ore 20:45 di domenica 17 novembre allo stadio San Siro. Durante il suo intervento c'è stato anche un siparietto curioso. È infatti suonato un cellulare che è risultato essere proprio il suo ed ha rivelato che a chiamarlo era suo papà. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riportate da 'TuttoMercatoWeb'.