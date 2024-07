Montella: “Una coppa con il Milan da allenatore: meraviglioso perché …”

"Non molti allenatori possono vantare un trofeo con il Milan"

"Una vittoria non ne cancella un’altra. Se guardo al passato, alzare una coppa con il Milan da allenatore è stato meraviglioso perché non molti allenatori lo possono vantare nella loro carriera. Ma questo con la Turchia è su un livello diverso, un'altra dimensione, rappresenti un Paese, non una squadra, è a livello europeo. Non posso metterle sulla bilancia, ma direi quella di ora, perché è ora e me la sto godendo", le parole di Montella. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Di Marzio: "Un rossonero è vicino alla cessione". Ecco chi >>>