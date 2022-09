Empoli-Milan, Pioli: “Rebic sarà convocato, Origi non ci sarà”

Stefano Pioli , alla vigilia di Empoli-Milan di Serie A, ha fatto il punto sugli infortunati. L'allenatore rossonero comunica il recupero di Ante Rebic , mentre non ce la fa Divock Origi . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Come sta la squadra vedremo domani. Le soste sono particolari in questo momento. Tanti sono andati in Nazionale, nei due giorni al completo mi sono piaciuti molto. Ho visto qualità e ritmo, stanno bene. Rebic sarà convocato, Origi sta meglio e sta recuperando, ma non ci sarà. Gli altri, a parte i noti, stanno bene".