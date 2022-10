Empoli-Milan, Pioli: “Non molliamo mai, ennesima vittoria del gruppo”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Empoli-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Castellani'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni della partita: "Non molliamo mai. I ragazzi ci credono sempre. Ci sono state tre o quattro partite diverse. La prima parte abbiamo creato tanto e un peccato non averle sfruttate, poi gli infortuni ci hanno destabilizzato. Volevamo la vittoria. Avevamo perso dopo tanto e volevamo ricominciare con una vittoria. Sono soddisfatto".

Sul gruppo: "Lo Scudetto dello scorso anno è merito soprattutto di chi ha giocato meno. Un gruppo che lavora tanto e bene. Dispiace per gli infortuni. Più scelte hai e meglio è, ma il gruppo è volenteroso".

Sulle energie da recuperare con gli infortuni: "Alcuni non sono neanche in lista, ma saremo sicuramente pronti. Sarà una grande sfida. Oggi ho visto il Chelsea, squadra di qualità e con esperienza. Ci prepareremo bene e possiamo dare del filo da torcere".

Cosa ha pensato al momento dell'1-1 e il difetto della concretezza: "Ho pensato non fosse finita, ma che poteva finire diversamente.

PM - Su Ballo-Touré e se gli ha suggerito lui di salire: “Sono il migliore allenatore che ha avuto, gliel'ho detto e lo pensa anche lui. Ballo ha fatto una buonissima partita, è un ragazzo che ha sempre dato tutto e sofferto il fatto di aver davanti a sé un giocatore forte Ha giocato meno ma fa parte del gruppo. Sono molto contento per lui, se lo merita per tutto quello che ha dato alla squadra anche se ha giocato poco. Non gli ho detto io di salire, ma quel movimento significa che ci conosciamo".