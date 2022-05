Donnarumma non ha dubbi: “Courtois è il miglior portiere in Europa”

Gianluigi Donnarumma, dopo la finale di Champions League, ha incoronato Thibaut Courtois come miglior portiere in Europa

Gianluigi Donnarumma, dopo la finale di Champions League, ha incoronato Thibaut Courtois come miglior portiere in Europa. Il belga si è rivelato decisivo per la vittoria del Real Madrid contro il Liverpool, perché si è distinto per aver compiuto delle parate straordinarie. Queste le dichiarazioni dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa.