Dinamo Zagabria-Milan, Rebic: “Non ho tante emozioni, io sono del Sud”

Ante Rebic, alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, ha affermato di non essere particolarmente emozionato per il suo ritorno in Croazia. Il motivo è semplice: queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sulle sue emozioni — "Non ho tante emozioni a giocare qua, perchè io sono del Sud. Ma è bello tornare in Croazia e giocare con i miei amici della Dinamo".